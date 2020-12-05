

سيئول 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915 إضافة إلى 540 حالة وفاة.

// انتهى //

06:13ت م

0003



سيئول 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915 إضافة إلى 540 حالة وفاة.// انتهى //06:13ت م0003

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.