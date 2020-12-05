شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة»: إلزام الخاضعين لـ «المضافة» بفواتير إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية المنشورة أمس (الجمعة)، معرّفة إياها بفاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة. وأوضحت اللائحة أن الفاتورة الإلكترونية لا تشمل الفواتير الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئياً أو أي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية.

وستلزم اللائحة كافة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وستعد الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية الصادرة فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ومدينة، وينطبق عليها جميع الأحكام التي تنطبق على الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة، العقوبات والغرامات، وآليات حفظ وإصدار الفواتير.