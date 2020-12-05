، "البلدية النسائية" بالطائف تضبط عددًا من المشاغل بداخلها "معسل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحال كافة للقضاء على الظواهر السلبية

ضبطت البلدية النسائية بالطائف مشاغل نسائية وبداخلها عدد من المعسلات وعلى إثر ذلك تم الإغلاق وفرض الغرامات وفق اللوائح.

وتواصل "الصحة" و "الشؤون البلدية والقروية" استمرار منع تقديم المعسل والشيشة في المقاهي والأماكن المصرح لها سابقاً، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

يُشار إلى ان البلدية النسائية بالطائف تكثف جهودها الميدانية بالمولات والمحلات النسائية كافة للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على الاشتراطات الصحية وغيرها فيما يتعلق بالرخص البلدية للمنشآت وضرورة الالتزام بالتوطين.