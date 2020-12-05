السعودية اليوم / تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا



تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عزم تونس على اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس

وأضاف الوزير التونسي في تصريحات اليوم، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، أن تونس تهدف إلى تلقيح 50 %من السكان، ووزارة الصحة تعمل على وضع رزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد 19، وإستراتيجية وطنية لتحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 7ر12 % من مجموع التونسيين.

// انتهى //

03:38ت م

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تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عزم تونس على اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ، لتطعيم 3 ملايين تونسي، أي ما يعادل 25 % من مجموع السكان.وأضاف الوزير التونسي في تصريحات اليوم، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، أن تونس تهدف إلى تلقيح 50 %من السكان، ووزارة الصحة تعمل على وضع رزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد 19، وإستراتيجية وطنية لتحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح.وأشار إلى أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 7ر12 % من مجموع التونسيين.// انتهى //03:38ت م0162

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