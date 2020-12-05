السعودية اليوم / موريتانيا تسجل نحو 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 181 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 182 حالة.

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02:34ت م

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نواكشوط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 181 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 182 حالة.// انتهى //02:34ت م0158

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