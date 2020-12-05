السعودية اليوم / تشكيل هيئة تشريعية للمرحلة الانتقالية في مالي تضم 121 عضوًا



باماكو 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالية عن تشكيلة الهيئة التشريعية المستقبلية للمرحلة الانتقالية، والمفترض أن تعيد السلطة للمدنيين.

ويتكون أعضاء المجلس الوطني الانتقالي من 121 عضوًا، وقد أعلن عنهم بموجب مرسوم رئاسي أوردته وسائل الإعلام الرسمية المالية.

وينتظر أن يجتمع أعضاء المجلس، الذي يمثل الجيش فيه من خلال 22 عضوًا، غدًا السبت لانتخاب رئيس له من 40 مترشحًا على الأقل.

ويأتي تشكيل أعضاء المجلس، بعد تعيين رئيس انتقالي للبلاد، ورئيس وزراء مدني، وتشكيل حكومة انتقالية تتولى تسيير شؤون البلاد.

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