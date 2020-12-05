شكرا لقرائتكم خبر عن الروبيان «الجامبو» في أسواق الشرقية خلال 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

تترقب أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية، استقبال الروبيان «الجامبو» كبير الحجم، بعد تغير الظروف الجوية، خاصةً أنه لا يظهر إلا عند اشتداد البرودة، ويأتي بعد مضي 4 أشهر من بدء الموسم في كل عام، والذي انطلق في الأول من شهر أغسطس 2020، ويستمر 6 أشهر.

أسعار رخيصة

وقال كبير الصيادين بفرضة القطيف وعضو جمعية الصيادين بالشرقية، رضا الفردان، إن الأسواق خلال هذه الأيام، وبعد البرد الذي انتاب أجواء المنطقة، سوف تستقبل روبيان الجامبو الكبير، وخلال 20 يومًا، ستترقب أسواق الشرقية أكبر حجم للروبيان على الإطلاق، وهي التي تأتي من بحر الشمال، حيث تزداد البرودة هناك، مؤكدًا أن الروبيان لا تزال أسعاره رخيصة رغم مرور 4 أشهر من بدء الموسم.

واردات المراكب

وأشار الفردان إلى أن واردات المراكب من الروبيان بيعت في الحراج، والبانة التي تزن حوالي 35 كيلو بسعر 350 ريالًا، وهذا لم يحدث منذ سنوات، حيث كانت الأسعار تشهد ارتفاعًا، وفي هذا العام اختلف الوضع بسبب وفرة الروبيان، بالرغم من قلة المراكب المتجهة إلى صيده.

سعر الثلاجة

وبين أنه في أغلب الأسواق، سعر الثلاجة يصل إلى 500 ريال، في الوقت الذي كانت هذه الثلاجة نفسها في العام الماضي بسعر يتراوح بين 800 و900 ريال، واليوم يتواجد الروبيان الكبير الأحمر، الذي يتم صيده من منطقة «الدوبه والكاش» بالدمام، وسعر الثلاجة بين 1000 و1200 ريال.

زيادة «البانات»

وأكد الفردان أن الجامبو الكبير سيظهر خلال أسبوع، أما الأكبر حجمًا على الإطلاق فسوف يتواجد خلال 20 يومًا، وهو الذي يأتي من بحر الخفجي، مبينًا أن أكثر المراكب تتجه في هذا الوقت قريبًا، نحو «الكاش والخبر والصحن والدوبة والحفر»، واستحوذت هذه المواقع على نسبة 65 % من المراكب التي تصطاد الروبيان.

فيما تتجه نحو 35 % من اللنشات إلى مباحر الشمال «الخفجي والسفانية ومنيفة ومنطقة الزلف»، لافتًا إلى أن اللنشات في العام الماضي في مثل ذلك الوقت كانت تصطاد بين 10 و12 بانة، أما اليوم فبين 18 و22 بانة.

تباين الأسعار

وأشار بائع السمك «علي العوامي»، إلى أن سعر ثلاجة الروبيان التي تزن بين 32 و34 كيلو، يبلغ 550 ريالًا، و5 إلى 7 كيلو بسعر 100 ريال، وشيخ الأسماك الهامور كبير الحجم الكيلو بسعر 45 ريالًا، أما البالول الهامور الصغير فبسعر 60 ريالًا للكيلو، وسمك السمان بسعر 35 ريالًا للكيلو، وكيلو سمك العندق بسعر 25 ريالًا، وسمك الكنعد الصغير بسعر 40 ريالًا للكيلو، وسمك العراضي 3 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك الصافي بسعر يتراوح بين 20 و25 ريالًا للكيلو، أما الصويفي الصافي الصغير بين 6 و7 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك الشعري بسعر 25 ريالًا للكيلو، وسمك الميد يتراوح بين 5 و7 كيلو بسعر 100 ريال.