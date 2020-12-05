شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كورونا» يتجاوز الإصابات بـ 123 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 357 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 348238 حالة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 234 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358336 حالة، من بينها 4158 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 596 حالة حرجة.

وأوضحت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 5940 حالة، بإضافة 10 وفيات جديدة، لافتةً إلى إجراء 44306 فحوص مخبرية جديدة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.