شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: تضامن مع إجراءات السعودية لحماية أمنها والان نبدء بالتفاصيل
وشدّد «العثيمين»، في بيان أمس، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومَن يمدّها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وأكد «العثيمين» وقوف «التعاون الإسلامي» وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي»: تضامن مع إجراءات السعودية لحماية أمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.