شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف «ممشى التلال» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

واصلت الفرق الميدانية لإدارة النظافة، التابعة لبلدية الظهران، أعمالها، في الفترة المسائية، بحديقة تلال الظهران «ممشى التلال»، الذي يبلغ طوله 1294 مترًا، وعرضه 6 أمتار، والمزوّد بـ 105 كراسي خرسانية، و65 سلة نفايات، إضافةً إلى ألعاب للأطفال.

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