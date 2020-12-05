شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطفل».. تعريف 120 زائرا بمخاطر السمنة ودور التغذية السليمة والان نبدء بالتفاصيل

تعرّف 120 زائرًا من مختلف الأعمار، على مفاهيم تثقيفية مختلفة في الجوانب الصحية، وذلك في فعاليات معرض صحة الطفل، والذي استمر على مدى يومَين متتاليَين، في مستشفى النعيرية العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

وتركّزت المفاهيم على أهمية المحافظة على سلامة الفم والأسنان، ودور التغذية السليمة في المحافظة على صحة الطفل، إلى جانب بيان مخاطر السمنة وما تسببه من أمراض تضر بصحة الطفل، وإيضاح أهمية غسيل الأيدي قبل تناول الأطعمة وبعدها، كما اشتمل المعرض على نشرات تثقيفية تحث الأمهات، على أهمية الرضاعة الطبيعية وعدم الاعتماد على الرضاعة الصناعية.

وذكر المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام حمد القحطاني أن المعرض جاء ضمن سلسلة برامج تستهدف كافة شرائح المجتمع في تعزيز الصحة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة المستشفى من خلالها إلى تقوية الجانب الوقائي والتوعوي لما لذلك من أهمية بالغة، مؤكدًا أن استخدام الترفيه في المعرض يُعتبر من عناصر التوعية لكون الأطفال هم الفئة المستهدفة في هذا البرنامج.

يُذكر أن إدارة المستشفى نفذت في وقت سابق عدة برامج توعوية في مجال تعزيز الصحة، كالتعريف بداء السكري وسرطان الثدي ورعاية المسنين والصحة النفسية وترشيد استخدام المضادات الحيوية.