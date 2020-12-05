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تمكن فريق طبي متكامل بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة من استئصال ورم "ساركومي" يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.
وأجريت العملية بقيادة الدكتور سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، الذي أوضح أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.
وأضاف الدكتور آل عواض، أنه أُجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جراماً، لافتاً إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة، مثمناً دور الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها.
وزارة الصحة جدة مستشفى الملك فهد استئصال ورم عملية جراحية ورم مستشفى الملك فهد بجدة صحة جدة
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 01:42 AM
بمستشفى الملك فهد بجدة..وحالتها الصحية مستقرةفريق طبي سعودي يستأصل ورماً وزنه أكثر من 7 كجم من بطن مريضة
تمكن فريق طبي متكامل بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة من استئصال ورم "ساركومي" يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.
وأجريت العملية بقيادة الدكتور سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، الذي أوضح أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.
وأضاف الدكتور آل عواض، أنه أُجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جراماً، لافتاً إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة، مثمناً دور الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها.
، فريق طبي سعودي يستأصل ورماً وزنه أكثر من 7 كجم من بطن مريضة ،
المصدر : الخليج 365
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