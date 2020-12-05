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محمد بن مسعود - الدمام - رفض المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا، منح لاعبيه راحة، وأخضعهم لتدريبات مسائية اليوم الجمعة استعدادًا للقاء الاتفاق الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد فيتوريا إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة أبها، وأجروا تدريبات استرجاعية. أما المجموعة الثانية فبدأت تدريباتهم بالتركيز على النواحي اللياقية.
بعد ذلك فرض "فيتوريا" تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، اختتمها بمناورة على منتصف الملعب.
النصر مدرب النصر روي فيتوريا
"فيتوريا" يرفض راحة اللاعبين.. النصر يفتح صفحة الاتفاقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-04
رفض المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا، منح لاعبيه راحة، وأخضعهم لتدريبات مسائية اليوم الجمعة استعدادًا للقاء الاتفاق الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد فيتوريا إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة أبها، وأجروا تدريبات استرجاعية. أما المجموعة الثانية فبدأت تدريباتهم بالتركيز على النواحي اللياقية.
بعد ذلك فرض "فيتوريا" تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، اختتمها بمناورة على منتصف الملعب.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
11:36 PM
رفض المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول، البرتغالي روي فيتوريا، منح لاعبيه راحة، وأخضعهم لتدريبات مسائية اليوم الجمعة استعدادًا للقاء الاتفاق الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد فيتوريا إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة أبها، وأجروا تدريبات استرجاعية. أما المجموعة الثانية فبدأت تدريباتهم بالتركيز على النواحي اللياقية.
بعد ذلك فرض "فيتوريا" تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، اختتمها بمناورة على منتصف الملعب.
، "فيتوريا" يرفض راحة اللاعبين.. النصر يفتح صفحة الاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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