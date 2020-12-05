شكرا لمتابعة خبر عن محافظ شقراء يقف على إزالة مياه الأمطار التي حولت الشوارع لبحيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ميدانيا على عملية إزالة مياه الأمطار من شوارع المحافظة التي تحولت لبحيرات بفعل الأمطار الغزيرة.

وشهدت شقراء تدفق المياه في كافة شوارعها مع استمرار هطول الأمطار، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لإزالة خطورة التجمعات المائية من الشوارع.