شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول الأمطار بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية، اليوم السبت، وذلك بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتشمل الحالة كل من: الدمام، راس تنورة، الخبر، النعيرية، قرية العليا، الجبيل، حتى الساعة 5 صباحاً .
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