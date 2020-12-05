شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول الأمطار بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية، اليوم السبت، وذلك بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الحالة كل من: الدمام، راس تنورة، الخبر، النعيرية، قرية العليا، الجبيل، حتى الساعة 5 صباحاً .