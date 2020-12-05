شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح حقيقة العلاقة بين قلة شرب الماء وحدوث الجلطات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة علاقة قلة شرب الماء بالإصابة بالجلطات في فصل الشتاء. كشف استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة علاقة قلة شرب الماء بالإصابة بالجلطات في فصل الشتاء. وقال النمر في تغريدة على حسابه في تويتر: " إنه لا علاقة لقلة شرب الماء في الشتاء بحدوث الجلطات، وسبب كثرة الجلطات في الشتاء هو تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي " .

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