شكرا لمتابعة خبر عن النمر محذراً الأسر : لاتُدْخِلوا أبناءكم المصابين بالزكام على كبير السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، الأسر من دخول الأبناء المصابين بالزكام على أي شخص كبير في السن.
وأكد "النمر" أن مناعة كبار السن تكون أضعف، مؤكداً أن ذلك يؤدي لتدهور صحتهم بشكل سريع.
واستشهد على ضرورة منع اختلاط المصاب بمرض على الآخرين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يوردن مُمرض على مُصح".
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