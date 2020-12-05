الحصيني يحدد موعد البداية الفعلية للشتاء: 39 يومًا من البرد

قال الفلكي السعودي وعضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن موجة باردة قادمة ستكون متوافقة مع دخول المربعانية.

وأوضح الحصيني أنه مع قرب المربعانية، وبدايتها ستكون يوم الإثنين 22/ 4/1442هـ المقبل، سيكون هو أول أيام المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها ٣٩ يومًا، ودخول الشتاء فلكياً -وهو الانقلاب الشتوي- في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحدث -إن شاء الله- يوم الإثنين ستة جماد الأول 1442هـ أول المربعانية، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وبين الحصيني انه سيتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل ١٣ يوماً، والقلب ١٣ يوماً، والشولة ١٣ يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد وخاصةً اذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

وأضاف أنه سيوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة -إن شاء الله- ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي، لذا متوقع تهاوي درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم إلا يصرفها الله، وعلى الشمالية يتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى خمس درجات مئوية، والوسطى يتوقع أن تكسر الدرجة الصغرى عشر درجات، والشرقية والمدينة متوقع الصغرى أن تكسر الخمسة عشر درجة مئوية.

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