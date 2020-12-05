«التعاون الإسلامي» ترحب بـ«المصالحة الخليجية»: تضمن استقرار الدول الأعضاء

العثيمين ثمّن جهود الكويت
رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإعلان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الجمعة، عن مباحثات مثمرة بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية.
وثمن العثيمين، جهود المصالحة التي سبق أن قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- والجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجهود أصدقاء دول الخليج وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة.
وأكد حرص المنظمة على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الذي يشكل رافعة لأمن واستقرار الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
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