نور نجران تقيم فعاليات توعوية للأطفال ذوي الإعاقة

نفذت جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي الإعاقة فعاليات توعوية، ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للإعاقة في 3 مواقع. وأوضحت متحدثة الجمعية نيرمين حمد، أن الجمعية تسعى نحو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها في المناسبات الاجتماعية؛ إيمانا منها بأنهم جزء مهم من نسيج المجتمع، الأمر الذي يسهم إسهاماً فاعلاً في نشر الوعي المجتمعي حول هذه الفئة؛ تحقيقاً لمبدأ الاندماج التام لهم مع أقرانهم العاديين.

وتأتي مشاركة الجمعية لتعريف المجتمع بأهمية التعامل مع ذوي الإعاقة، وأنهم جزء من مجتمعنا وكيفية التخاطب معهم، والدور المتبادل بين الأسرة والجمعية من خلال الاستشارات، ومتابعة ما يتعلمه الطفل على أيدي أخصائيات في جميع المجالات.