حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أنّ تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين إنّ "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحاً أنّها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".



كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء COVID-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.