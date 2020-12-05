السعودية اليوم / مصر تسجل 427 أصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر 427 إصابة جديدة بفيروس

واوضحت وزارة الصحة المصرية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 103191 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 6732 حالة وفاة.

// انتهى //

01:38ت م

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القاهرة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 4 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 19 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 117583 غصابة .واوضحت وزارة الصحة المصرية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 103191 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 6732 حالة وفاة.// انتهى //01:38ت م0155

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