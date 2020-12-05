السعودية اليوم / لبنان تسجل 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1478 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 86019، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1078 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

// انتهى //

23:23ت م

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بيروت 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 134254 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 86019، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1078 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.// انتهى //23:23ت م0142

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