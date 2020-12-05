السعودية اليوم / وحدة متطورة لتحضير المحاليل الوريدية بمستشفى قوى الأمن بالدمام



الدمام 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

دشّن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وحدة تحضير محاليل التغذية الوريدية السريرية، والمخصصة للحالات الحرجة من المرضى المنومين، لجميع الفئات العمرية (خدّج-أطفال-بالغين)، وذلك في قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى.

وتساهم الوحدة في رفع مستوى الخدمة للمرضى، وذلك من خلال استخدام جهاز الخلط الأتوماتيكي، الذي يضمن الدقة في التحضير والحصول على أعلى درجات التعقيم للمحلول؛ بما يحقق السلامة الدوائية للمرضى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المراجعين، ورفع مستوى الكفاءة، بما يسهم في تحقيق الارتقاء بالرعاية والخدمات الصحية.

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19:34ت م

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