شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل البحرين للمشاركة في حوار المنامة والان نبدء بالتفاصيل

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى البحرين، وذلك للمشاركة في النسخة 16 من حوار المنامة. وكان في استقبال سموه، وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

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