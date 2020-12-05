، بالفيديو .. شرطي يجعل من جسده درعًا تحمي مسنًّا تسعينيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقف وسط تقاطع مزدحم رافضًا أن يحمله أحد

أسرع المشاة لعبور تقاطع مزدحم بالصين، لكن الخطوات الضعيفة لمسن تسعيني لم تسعفه؛ فكان في المنتصف حين اندفعت نحوه السيارات المسرعة؛ فأسرع شرطي المرور، وجعل من جسده درعًا، تحمي المسن الذي رفض أن يحمله الشرطي؛ ليكتمل المشهد بلفتة إنسانية رائعة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن الصين احتفلت بضابط شرطة المرور تان جيابنغ بعد أن أوقف السيارات عند تقاطع طرق مزدحم خلال ساعة الذروة؛ وذلك لمساعدة رجل مسن على عبور الطريق.

وحسب الصحيفة، فقد حدثت الواقعة ساعة الذروة في الثامنة صباح الأربعاء الماضي، في تقاطع طرق مزدحم بمنطقة شيلينغ بمحافظة خوبي وسط الصين.

ويُظهر الفيديو المسن الضعيف (98 عامًا) وقد حوصر وسط السيارات، وهو يتوكأ على عصاه في التقاطع بعد إخفاقه في عبور الطريق. وفي تلك اللحظة تقدم الشرطي نحوه، ووقف بين المسن والسيارات القادمة؛ حتى لا تصدمه إحداها، ثم أشار للسيارات لتنتظر أثناء مرافقة المسن وعبور الطريق بصبر.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد حاول الضابط جيابنغ أن يحمل الرجل المسن، لكن الرجل رفض، وأصر على السير حتى نهاية الطريق. وبعدها صعد الشرطي الرصيف، وأجلس المسن على مقعد مواجه لحديقة؛ كي يستريح، ولم يغادر إلا بعد التأكد من سلامته.

وعبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قدمت شرطة شيلينغ التحية للضابط جيابنغ، وأضافت: "إن جميع السائقين توقفوا وانتظروا بصبر، حتى أن بعضهم سأل عما إذا كان المتقاعد بحاجة إلى المساعدة".

وقد أثار الفيديو تعاطف الكثيرين بعد أن نشرته الشرطة على موقع "دوين"، وهو النسخة الصينية من موقع "تيك توك"؛ فأشاد أحد المعجبين برجل المرور قائلاً: "تحية لضباط المرور في ييتشانغ". وكتب آخر قائلاً: "أتمنى أن يظل الأشخاص الطيبون بصحة وأمان إلى الأبد".

ونقلت وسائل إعلام محلية نصيحة الضابط "جيابنغ" لزملائه بالمرور، وقوله: "تحرك ببطء مع كبار السن، لا تستعجلهم، ولا تسرع أثناء مرافقتهم إلى الرصيف الآخر".

كما توجه جيابنغ للرجل المسن قائلاً: "ستعيش بعد المائة، وسنظل إلى جوارك".