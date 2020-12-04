شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. «الأرصاد» تكشف موعد توقف أمطار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أكدت هيئة الأرصاد، استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة ورياح نشطة وتدني في الرؤية على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى انتهاء هذه الحالة في الخامسة من صباح اليوم السبت.
وتشمل مناطق التحذير، الجبيل، الخبر، الدمام، النعيرية، رأس تنورة، وقرية العليا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. «الأرصاد» تكشف موعد توقف أمطار الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.