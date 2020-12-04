شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. «الأرصاد» تكشف موعد توقف أمطار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة الأرصاد، استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة ورياح نشطة وتدني في الرؤية على المنطقة الشرقية، مشيرة إلى انتهاء هذه الحالة في الخامسة من صباح اليوم السبت.

وتشمل مناطق التحذير، الجبيل، الخبر، الدمام، النعيرية، رأس تنورة، وقرية العليا.