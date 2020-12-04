شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعبر بالخليج إلى بر الأمان والان نبدء بالتفاصيل

- تحصين الخليج ضد أي اختراقات وتعتبر أمنه كلٌ لا يتجزأ

- تؤمن بأهمية الحل السياسي لمعالجة الأزمة الطارئة مع قطر

- المستفيد الأكبر من الخلاف أعداء الخليج والعرب

- جهود الوساطة كانت ولا تزال بارقة الأمل لكتابة نهاية سعيدة لهذه الأزمة

- علاقة مجلس التعاون بمصر حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة

لعبت المملكة دورًا قياديًا في تحصين مجلس التعاون الخليجي ضد أي اختراقات والترفّع به عن أي مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه وهددت دولة واستهدفت تماسك وحدته.

وتعتبر المملكة، الأمن الخليجي هو كلٌ لا يتجزأ في وجهة نظر الشقيقة الكبرى، والتي حافظت وبالشواهد التاريخية على أمن كل دولة ودافعت عن قضاياها واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.

ومر مجلس التعاون الخليجي، على مدار العقود الأربعة الماضية بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة وتعاون شقيقاتها إلى برّ الأمان.

وتؤمن المملكة، ومنذ اليوم الأول لتجدد الأزمة الطارئة مع قطر في العام 2017 وقبلها في العام 2013، بأهمية الحل السياسي ليقينها بأنه السبيل لتجاوز كل المشكلات وتلافي كل التحديات والتغلب على كافة المشاغل الأمنية التي تهدد دول المجلس.

وتكشف مسارعة الدول الإقليمية في محاولة استثمار الأزمة الطارئة الحالية لصالحها، بكل وضوح بأن المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.

ومقابل حالة الاصطفاف الإقليمية الناشئة عن الأزمة الحالية في الخليج، إلا أن جهود الوساطة الكويتية والدعم الذي لقيته من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت ولا تزال بارقة الأمل التي يُترقب أن تكلل بكتابة نهاية سعيدة لهذه الأزمة تُعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري البارز في المنطقة.

وظلت علاقة مجلس التعاون الخليجي بجمهورية مصر العربية، على مدار العقود الماضية، حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يجعل من تمتين هذه العلاقة أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق المصالح العليا المشتركة.

ومجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، والتباين في وجهات النظر ونشوء بعض الخلافات بين الحين والآخر هو أمر طبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خيار استراتيجي ليس للسعودية فقط بل لجميع دولة.

ومهما بلغت حدة خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دول والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره.

وكان للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك، وقد تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.