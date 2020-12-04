أوبر تطلب إعطاء سائقيها لقاح فيروس كورونا مبكرًا

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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طلبت شركة أوبر من مركز السيطرة على الأمراض إعطاء سائقي سيارات الركوب والتوصيل لقاح فيروس كورونا مبكرًا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت الشركة، في خطاب إلى اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إن سائقيها يوفرون وسائل نقل مهمة للعمال الأساسيين ويسمحون للآخرين بالبقاء في المنزل وطلب الطعام.

أهمية سائقي أوبر:

وجاء في الرسالة التي وقّعتها دانييل، رئيسة الشؤون الفيدرالية في أوبر، أن إعطاء اللقاح في وقت مبكر سيساعد السائقين وموظفي التوصيل على الاستمرار في لعب دورهم الأساسي مع تقليل مخاطر تعرضهم للفيروس عن غير قصد، أو ربما نقله.

تأتي الرسالة في الوقت الذي تطلب فيه العديد من المجموعات الصناعية، بما في ذلك إنتاج الأغذية والزراعة والسلع الاستهلاكية وصناعة النقل بالشاحنات، من المسؤولين إعطاء الأولوية لعمالهم من أجل توزيع اللقاح المبكر.

وقال مسؤولو الحكومة الأمريكية: إنه يمكن تطعيم ما يصل إلى 20 مليون شخص بحلول نهاية عام 2020، لكن الأمر سيستغرق حتى منتصف عام 2021 بالنسبة لمعظم الأمريكيين للوصول إلى التطعيم الفعال.

تقوم اللجنة الاستشارية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بصياغة توصيات لمن يجب أن تكون له الأولوية للتوزيع.

وقالوا يوم الثلاثاء: إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل يجب أن يتلقوا اللقاح أولًا.

وأدرجت وكالة حكومية أمريكية في أغسطس خدمات الركوب وسيارات الأجرة والتوصيل وتأجير السيارات في قائمة من عمال البنية التحتية الأساسيين التي تضمنت أيضًا أكثر من 300 فئة وظيفية أخرى.

الموضوع يزداد سوءًا:

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أمس أسوأ يوم لها من فيروس كورونا حتى الآن مع وفاة أمريكي واحد كل 30 ثانية، وأكثر من 100 ألف شخص في المستشفى و217000 إصابة مؤكدة.

وتوفي ما مجموعه 2879 أمريكيًّا بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو ارتفاع عن الرقم القياسي السابق ليوم واحد البالغ 2804 قبل يوم واحد فقط.

