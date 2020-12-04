إمباير سينما في أبها بـ17 قاعة بينها lMAX أكبر قاعة في السعودية

2020-12-04

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

شهدت قاعات إمباير سينما في مدينة أبها بمجمع الراشد مول إقبالًا كبيرًا من محبي السينما بمختلف السن العمري من الجنسين، بعد أن تم افتتاحها بداية هذا الأسبوع.

وكان قد تم الإعلان عن السينما من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع شركائها في برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث أكدت أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 28 دارًا بأكثر من 29 ألف مقعد، وذلك بعد تدشين أول دار سينما في منطقة عسير بمدينة أبها وتحديدًا بمجمع الراشد مول وقامت بتطويره شركة إمباير سينما السعودية بعدد 17 صالة مقسمة على صالتين vip وصالتين للأطفال و10 صالات بتقنية ثلاثية الأبعاد.

إضافة إلى 3 صالات بتقنيات مختلفة بينها صالة lMAX، والتي تعتبر أكبر صالة سينما على مستوى المملكة وملحقة بمطعم خاص وصالة 4dX، والتي تعتبر أول صالة تفاعلية بالسعودية.

أما الثالثة فهي صالة SCREENX بشاشة من ثلاث جهات، حيث تم تخصيص الدخول لها بتذاكر تتراوح أسعارها من 65 ريالًا إلى 110 ريالات للشخص حسب تنوع القاعات.



