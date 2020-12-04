بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية.. تعرف على مزايا النظام الجديد للعمالة الوافدة

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بعد أن أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام العمالة الوافدة والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل “الكفيل ” والعامل الوافد، حيث أقرت إلغاء نظام الكفيل في السعودية ، الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من شهر مارس المقبل 2021، ويأتي هذا القرار ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير نظام العمل الذي مضى العمل به داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 70 عام، وللتخلص من الكثير من المشكلات، التي تنجم عنه.
إلغاء نظام الكفيل في السعودية
مزايا إلغاء نظام الكفيل في السعودية
منح النظام الجديد العمالة الوافدة مزيدًا من الحرية في التنقل من صاحب عمل لآخر دون موافقة رب العمل الأصلي والذي يسمى “الكفيل”، حيث يقوم النظام القديم على تقييد العامل في حريته وحركته وسطوة رب العمل على العامل، ومن أبرز المزايا التي منحها إلغاء نظام الكفيل في السعودية ما يلي:
- حرية العامل في الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل.
- يمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها.
- الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل.
- استقدام العامل عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
- يمكن للعامل طلب إنهاء العلاقة العقدية مع صاحب العمل مع مراعاة شروط العقد المتفق عليها.
- حرية تنقل العامل بين أصحاب الأعمال دون التقيد بالشروط المطبقة سابقًا، ولكن ضمن إطار وضوابط تضمن تحقيق مصلحة العامل و صاحب العمل على حد سواء.