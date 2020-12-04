بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية.. تعرف على مزايا النظام الجديد للعمالة الوافدة

بعد أن أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام العمالة الوافدة والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل “الكفيل ” والعامل الوافد، حيث أقرت إلغاء نظام الكفيل في السعودية ، الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من شهر مارس المقبل 2021، ويأتي هذا القرار ضمن مساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير نظام العمل الذي مضى العمل به داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 70 عام، وللتخلص من الكثير من المشكلات، التي تنجم عنه.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية

مزايا إلغاء نظام الكفيل في السعودية

منح النظام الجديد العمالة الوافدة مزيدًا من الحرية في التنقل من صاحب عمل لآخر دون موافقة رب العمل الأصلي والذي يسمى “الكفيل”، حيث يقوم النظام القديم على تقييد العامل في حريته وحركته وسطوة رب العمل على العامل، ومن أبرز المزايا التي منحها إلغاء نظام الكفيل في السعودية ما يلي: