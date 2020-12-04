وزارة العدل توسّع عمل النيابة العامة عن بعد ليشمل 71 محكمة و80 سجنًا

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) وبناء على توجيهات وزير العدل وليد الصمعاني، تم توسيع عمل النيابة العامة عن بعد لتشمل 71 محكمة و 80 سجناً ، وهي خدمة إلكترونية تتيح إمكانية محاكمة نزلاء السجون ومقاضاتهم عن بُعد، وقالت الوزارة إن الجهود المبذولة لتقديم هذه الخدمة تتم بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، وتهدف إلى تسريع العملية القضائية، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بمقاضاة السجناء، إضافة إلى أن هذه الخدمة تدخل ضمن مبادرة الوزارة لرقمنة الخدمات القضائية.

عمل النيابة العامة عن بعد

كيفية عمل النيابة العامة عن بعد

وأوضحت الوزارة إنه ومن خلال هذه الخدمة الإلكترونية، يتم عقد ما يصل إلى 300 جلسة يوميًا لمحاكمة ومقاضاة السجناء وهم في سجونهم، عن طريق مؤتمرات الفيديو التي تربط السجون بالمحاكم والسلطات القضائية الأخرى، إضافة إلى توفير مركز ترجمة موحد.

إجراءات المقاضاة عن بعد

وضمن عمل النيابة العامة عن بعد تشمل الإجراءات القضائية “تحديد واستدعاء السجناء، واستقبال مشرفي المحاكمة مع المديرية، وتجهيز السجناء وقاعات النيابة، وتنظيم النيابة عن بعد”.

وتتم المحاكمات عن بعد عبر الكاميرات ونظام مؤتمرات الفيديو المتصل بقاعات المحاكمة في السجون، كما يُربِطُ النظام، السجناء بمترجم وكذلك بممثلي أطراف الدعوى.

ولإنجاح هذه الخدمة وإتمامها بالشكل الأمثل قامت وزارة العدل بإعداد الموظفين المتخصصين، وتدريبهم في المحاكم والسجون، وإعادة وضع الإجراءات لتسهيل الملاحقة القضائية عن بعد من خلال توفير مترجمين لغير الناطقين باللغة العربية.