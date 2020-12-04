شكرا لمتابعة خبر عن البحرين توضح حقيقة استيرادها بضائع من المستوطنات الإسرائيلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المنامة (صدى):

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدم صحة التصريح المنسوب للوزير زايد بن راشد الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين، أن تصريح الوزير فهم في غير سياقه الصحيح، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية