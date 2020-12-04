شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أكاديمي بجامعة أم القرى يخترع أداة بحجم الإصبع لكبح انتشار فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حصل عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أم القرى، رامي الفتني، على براءة اختراع من مكتب الأمريكي بسبب اختراعه أداة ذاتية التعقيم تساعد في كبح انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك بمنع انتقاله عن طريق اللمس.

وأوضح "الفتني"، خلال مداخلته بقناة الإخبارية، أن الاختراع عبارة عن أداة للتعقيم بحجم الإصبع، ويتم وضعه باليد أو على القفازات.

وأضاف أن الأداة تتكون من 3 أجزاء منها جزء يحتوي على المادة المعقمة أما الجزئين الآخرين فيساعدان في ضح المادة المعقمة عند الإمساك بأي سطح أو أى شئ يحتمل أنه يكون به فيروس.

ونوه بأن اختراع جاء ضمن منحة بحثية من عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى لمبادرة الأبحاث المتميزة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.