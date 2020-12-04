شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طارق الحبيب : ليس من الإتيكيت أن ينام الرجل وزوجته في فراش واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إنه يفضل أحيانا ألا ينام الرجل وزوجته في فراش واحد إذا كان يعاني أحدهما من اضطرابات في النوم.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مريضا لديه كان يعاني من اضطرابات النوم، وحدثت مشكلة بينه وبين زوجته بسبب عادة لا تطيقها الزوجة في زوجها، لذلك نصحهما بألا ينامان في فراش واحد.

وحذر "الحبيب" من استرجاع الذكريات السيئة قبل النوم، داعيا من لا يستطيع النوم بعد مضي 20 دقيقة بالنهوض من الفراش، مشدداً على عدم تناول الكثير من الطعام قبل النوم.