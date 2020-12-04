مهرجان الصقور.. تعرف على آلية احتساب النقاط للملاك والمحترفين بمسابقات الملواح

تحمل مسابقات الملواح –في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري، على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض– الكثير من الإثارة، وقد لا يعرف الكثيرون سر الحماس الكبير والتفاعل الجميل الذي يكون عليه الصقَّار والجمهور أثناء المسابقة ولحظة إعلان النتائج.

ويكسب الصقار النقاط بمسابقات الملواح كلما أحرز مركزًا متقدمًا في الترتيب، قد تصعد به من فئة المُلاك إلى فئة المحترفين، والعكس صحيح؛ ففقدان كثير من النقاط قد يهبط بالصقَّار من فئة المحترفين إلى فئة الملاك.

وحسب لوائح مسابقة الملواح فالمشارك في شوط المُلاك يتأهل لشوط المحترفين بحصوله على 100 نقطة فأكثر في آخر موسمين من المهرجان. وفي المقابل يهبط المشارك من شوط المحترفين إلى شوط الملاك إذا لم يتمكن من الحصول على 30 نقطة كحد أدنى في آخر موسمين من المهرجان.

آلية احتساب النقاط لشوط المُلاك

الأشواط التأهيلية:

المركز الأول– 30 نقطة.

المركز الثاني– 25 نقطة.

المركز الثالث– 20 نقطة.

المركز الرابع– 15 نقطة

المركز الخامس– 10 نقاط.

من السادس إلى العاشر– 5 نقاط.



الأشواط النهائية:

المركز الأول– 45 نقطة.

المركز الثاني– 35 نقطة.

المركز الثالث– 30 نقطة.



آلية احتساب النقاط لشوط المحترفين

الأشواط التأهيلية:

المركز الأول– 60 نقطة.

المركز الثاني– 50 نقطة.

المركز الثالث– 40 نقطة.

المركز الرابع– 30 نقطة.

المركز الخامس– 20 نقطة.

من السادس إلى العاشر– 10 نقاط.



الأشواط النهائية:

المركز الأول– 70 نقطة.

المركز الثاني– 60 نقطة.

المركز الثالث– 50 نقطة.

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