عُمان ترحب بجهود المصالحة الخليجية: تعكس حرص الأطراف على التضامن

رحبت سلطنة عمان بالبيان الصادر عن دولة الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة الخليجية التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما رحبت بالجهود التي يقوم بها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ التي تعكس حرص كافة الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول، وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، أن المباحثات التي عُقدت الفترة الماضية، في إطار جهود المصالحة الخليجية كانت مثمرة، مشيرةً إلى أن كل الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صادر عنها اليوم، أن كل الأطراف أكدوا استعدادهم للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

جاء ذلك في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرارًا للجهود التي يبذلها حاليًّا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الأزمة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن تقديرها لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرًا في هذا الصدد.

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