مهرجان الإبل يحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ49

نظمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة، احتفالًا باليوم الوطني الإماراتي الـ49 في خيمة الملَّاك بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وشهد الاحتفال تبادل التهاني والتبريكات بين الأشقاء الإماراتيين والسعوديين، متمنين مزيدًا من التقدم والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة على الصُّعُد كافةً.

ويتصدَّر الإماراتيون قائمة أكثر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مشاركةً وتأهلًا حتى اليوم، وحصلوا على عدد من المراكز المتقدمة في منافسات (فردي مجاهيم) أول الألوان في منافسات المهرجان الذي انطلق الثلاثاء الماضي.

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