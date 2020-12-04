بايدن: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

شدد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على أن إدارته المستقبلية لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وقال: إن إدارة دونالد ترامب بتحركها لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دفعت طهران إلى الاقتراب من امتلاك سلاح نووي.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن” CNN: “المحصلة النهائية هي أننا لا نستطيع السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وفي إشارة إلى خطوة ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قال: “لقد سحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة”. لكن انظروا إلى ما فعلوه، زادت إدارة ترامب من قدرة إيران على امتلاك مواد نووية، وهم- إيران- يقتربون من امتلاك ما يكفي من المواد لصنع أسلحة نووية. هناك أيضًا قضية الصواريخ.

وردًّا على سؤال حول تداعيات مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده، القيادي البارز في الحرس الثوري، على التفاوض الأمريكي الإيراني المستقبلي، قال بايدن: إنه في هذه المرحلة، من “الصعب جدًّا” تحديد إلى أي مدى يعقّد الوضع؟

وأضاف بايدن: “بالإضافة إلى القلق بشأن عواقب سياسات ترامب المحلية، أنا قلق حقًّا بشأن الصورة التي نقدمها إلى بقية العالم”.

