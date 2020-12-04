السعودية اليوم / تونس تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1403 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ،بلغ 100 ألفا و 683 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 415 وفاة.

// انتهى //

21:49ت م

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تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 56 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ،بلغ 100 ألفا و 683 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 415 وفاة.// انتهى //21:49ت م0133

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