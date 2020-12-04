السعودية اليوم / المهندس اللحيدان يزور فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة



جدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان، أمس، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، حيث التقى خلالها بمدير عام الفرع المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بحضور مديري الأقسام والإدارات ذات العلاقة.

وناقش المهندس اللحيدان خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات التي تخص الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى موضوع لجان مشاريع الدواجن في المنطقة، وطرق الاستفادة من مياه السدود ومحطات المعالجة، وتوجه الوزارة في إنشاء المدن الزراعية.

واستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي الخطوات التي اُتخذت فيما يتعلق ببرامج التنمية الريفية، حيث تعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

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21:06ت م

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