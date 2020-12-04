السعودية اليوم / المغرب تسجل 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 3996 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 73 حالة وفاة ، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6136، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 323 ألفا و814.

// انتهى //

20:51ت م

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الرباط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعى الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 372 ألف و620.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 73 حالة وفاة ، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6136، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 323 ألفا و814.// انتهى //20:51ت م0127

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