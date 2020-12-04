السعودية اليوم / شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من البلدة القديمة بالقدس المحتلة



رام الله 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً فلسطينياً من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب محمود الجندي بعد أن أوقفته في حي باب حطة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

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19:18ت م

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