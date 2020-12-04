البحرين توافق على استخدام لقاح فايزر

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا “فايزر” و”بيونتيك” ضد فيروس كورونا، ليصبح متاحًا أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى، التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وجاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة “فايزر” حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.

وكشفت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عن عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها للإجابة عن كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، نقلًا عن صحيفة “الأيام” البحرينية.

هذا، ويتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث سيتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون المملكة قد أقرت ثاني استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة سينوفارم، وهو ما يؤكد الحرص على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين.

