شهر التمويل الشخصي من مصرف الراجحي .. أقوى العروض التمويلية وهامش ربح…

اعتاد مصرف الراجحي أن يقدم لعملائه في المملكة العربية السعودية أقوى العروض التمويلية، إضافة للعديد من المنتجات المصرفية المتنوعة الاخرى، ومؤخرًا أعلن عن عرض شهر التمويل الشخصي من مصرف الراجحي والذي يسري من الأول من ديسمبر 2020 الجاري ولغاية 31 منه، بمميزات وهامش ربح تنافسي وشروط متطلبات ميسرة وسهلة، وفي هذه المقالة نعرض الشروط والاحكام والمميزات وطريقة التقديم للحصول على العرض من مصرف الراجحي.

شهر التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

مميزات أقوى العروض التمويلية

يتميز شهر التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بعدد من المزايا والتي تشمل التالي :

هامش ربح تنافسي.

مرونة في فترة السداد، حيث تصل الى 60 شهراً.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.21%.

لا يتم استيفاء أية رسوم إدارية على طلب التمويل.

متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

مميزات منتج سداد المديونية

ومن ضمن عروض شهر التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ، منتج سداد المديوينة، والذي يتميز بعدة مزايا أبرزها:

هامش ربح نافسي.

فترة سداد تصل الى 60 شهراً.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.43% ويشمل جميع الشرائح.

بدون رسوم إدارية

طريقة التقديم على عرض شهر التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

أوضح مصرف الراجحي كيفية التقديم لطلب تمويل شخصي وذلك :

ويجدر التنويه إلى أن معدل النسبة السنوي APR قد يتغير وذلك وفقًا لتغير مبلغ التمويل، وتاريخ الاستحقاق، والتقييم الائتماني للعميل، وفيما يلي أمثلة توضح ذلك:

المثال الأول:

مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل الربح السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 90,000 اربع سنوات 5.47% 2,063 ريال

المثال الثاني:

مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل الربح السنوي مبلغ الاستقطاع الشهري 150,000 ريال ثلاث سنوات 5.67% 4,479 ريال

المثال الثالث: