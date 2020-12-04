شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مهربي العاملات المنزليات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بتضليل العاملات المنزليات ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن وإيوائهن في وحدة سكنية شرق مدينة الرياض، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم شركة وهمية للاستقدام لتوفير العمالة المنزلية، حيث تم العثور على (7) عاملات منزليات من جنسياتٍ مختلفة في المقر المعد لإقامتهن، وعدد من الوثائق ورخص الإقامة ومبالغ مالية، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم إلى تورطهم في قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي في عددٍ من المناطق، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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