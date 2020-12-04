شكرا لقرائتكم خبر عن الليث: 15 فرقة وطائرة لمكافحة أسراب الجراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي وصول أكثر من 15 فرقة مكافحة وخمس فرق إشرافية مدعومة بإسناد طائرة الاستكشاف والمكافحة الجوية وبإشراف ميداني ومتابعة من الجهات ذات العلاقة، للتصدي لآفة الجراد الصحراوي وبالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة.

وقال المهابي إن المحافظة استقبلت منذ أواخر نوفمبر الماضي وحتى الآن نحو سبعة أسراب من الجراد الصحراوي الأحمر غير الناضج القادمة من شرق أفريقيا وانتشرت على نطاق واسع بالمحافظة بحثاً عن الغطاء النباتي وقامت الفرق الميدانية بتعقب معظم الأسراب وتحديد مواقع جثومها ومكافحتها حيث شوهدت في مراكز شرق المحافظة بجدم ومبشع والوطيات والسعدية ويلملم والمواقع المجاورة وما زالت الفرق الميدانية تقوم بأعمالها ليلاً ونهاراً على مدار اليوم بالتنسيق والمناوبة والتجاوب السريع مع المتضررين بالمكافحة العاجلة.