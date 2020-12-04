، القرار بيد مدرب الشباب.. "مارتينيز " جاهز للمشاركة أمام القادسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات لاعب الشباب البرتغالي فابيو مارتينيز جاهزاً لمشاركة فريقه التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة، إلا أن القرار الأول والأخير بيد المدير الفني للفريق الكروي الشبابي الأول البرتغالي "بيدرو" .

ويواصل الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره القادسية، الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغ الشباب المركز الثاني في سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر.