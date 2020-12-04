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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ والتحول الدفاعي.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 08:04 PM
تركزت التدريبات على الاستحواذ والتحول الدفاعيتحت قيادة "المحمدي".. أخضر 19 يواصل تحضيراته لكأس آسيا
واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ والتحول الدفاعي.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.
، تحت قيادة "المحمدي".. أخضر 19 يواصل تحضيراته لكأس آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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