بالفيديو .. سائق مستهتر يقود عكس المسار في إحدى الطرق بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول قائد مركبة مستهتر قام بمخالفة أنظمة المرور في المملكة. أظهر مقطع فيديو متداول قائد مركبة مستهتر قام بمخالفة أنظمة المرور في المملكة. وقاد السائق سيارته عكس المسار على إحدى الطرق، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بارتكابه لمثل هذا التصرف المخالف. ومن جهتهم، فقد طالب متدولو المقطع على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحديد هوية السائق وضبطه ومعاقبته للحد من هذه السلوكيات الخاطئة على الطريق.

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